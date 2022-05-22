صلاح يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته ويتشاركه هذا الموسم مع سون

صلاح يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته ويتشاركه هذا الموسم مع سون

إنجلترا – تقاسم الثنائي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة الختامية اليوم الأحد.

وسجل كل من النجمين 23 هدفا خلال الدوري هذا الموسم.

وقبل انطلاق الجولة الختامية اليوم، كان صلاح متقدما بفارق هدف على سون.

وسجل النجم الكوري الجنوبي هدفين من أهداف فريقه الخمسة في شباك نوريتس سيتي (5-0)، فيما سجل صلاح هدف فريقه الثاني في المباراة التي انتهت بفوز “الريدز” على وولفرهامبتون بينتيجة 3-1.

وهذه المرة الثالثة التي يتوج فيها صلاح بالحذاء الذهبي فيما ناله سون لأول مرة في مسيرته.

وتوج صلاح بلقب الهداف أول مرة في موسمه الأول مع “الريدز” 2017 /2018 عندما سجل 32 هدفا، والثانية في الموسم التالي 2018 /2019 عندما تقاسم الجائزة مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهم.

وأصبح صلاح رابع لاعب يتوج بلقب الهداف في 3 مواسم في تاريخ المسابقة بعد الإنجليزي هاري كين (3 مرات)، والفرنسي تيري هنري الذي فاز بالجائزة 4 مرات وآلان شيرر الذي فاز بها في ثلاث مناسبات.

المصدر: RT