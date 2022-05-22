السودان – أعلنت “لجنة أطباء السودان المركزية” أن متظاهرا قتل، امس خلال مشاركته في تظاهرة بشوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة، احتجاجا على الانقلاب العسكري.

وقالت اللجنة في بيان: “ارتقى قبل قليل شهيد بمدينة الخرطوم لم يتم التأكد من بياناته بعد بمواكب مدينة أمدرمان إثر إصابته بطلق ناري متناثر بالصدر.. مرجح أنه بسلاح خرطوش”.

وأضافت اللجنة: “يوجد إصابات أخرى بين الثوار، يجري حصرها الآن، نتيجة القمع المفرط الذي تواجه به قوات الانقلاب الثوار”، خلال تظاهرات السبت.

وقالت اللجنة أن بذلك “يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصيناهم إلى 96 شهيدا” منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفّذ في الخامس والعشرين من أكتوبر.

المصدر: أ ف ب