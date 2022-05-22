 لحظة بلحظة.. اليوم الـ88 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – تواصل القوات الروسية تنفيذ مهام عمليتها الخاصة في أوكرانيا، والتي تشمل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

  • أوكرانيا.. إصابة عمدة مدينة في مقاطعة زاباروجيه وحراسه بانفجار عبوة ناسفة
  • العسكريون الروس يزيلون الألغام.. كاميرا RT تنقل الصورة من جسر ماريوبول الملغم
  • الدفاع الروسية: منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و977 طائرة بدون طيار.
  • القوات الصاروخية والمدفعية الروسية تقصف 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية المعادية، و41 موقع قيادة، و76 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار
  • الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 طائرة مسيرة أوكرانية في الجو في دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون (جنوب) وخاركوف (شمال شرق).
  • الدفاع الروسية تعرض لقطات من الطلعات القتالية لمروحيات “كا-52”
  • الجيش الروسي يجلي أكثر من 60 من سكان مقاطعة خاركوف إلى مقاطعة بيلغورود
  • الدفاع الروسية تعلن حصيلة عملياتها في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة
  • مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف أوكراني على مقاطعة خيرسون
  • دونيتسك: هناك مرتزقة أجانب بين الذين استسلموا في آزوفستال
  • قديروف: وحدات شيشانية شنت هجوما على مواقع المتطرفين في كاميشفاخا بلوغانسك
  • الدفاع الروسية: نظام كييف قتل مدنيين لاتهام روسيا بذلك
  • عمدة ماريوبول: الحياة السلمية تعود تدريجيا إلى المدينة
  • بوليانكسي يرد على مزاعم كييف بمنع روسيا تصدير الحبوب
  • مساعد قديروف يكشف كيف قتلت القوات المسلحة الأوكرانية قناصتها المصابة
  • لوغانسك تنشر بيانات عن حريق وقع في مارس الماضي جراء القصف الأوكراني لمركز مسنين

…………………………………………..

ردود الفعل

  • زيلينسكي يريد منح مواطني بولندا في أوكرانيا “وضعا خاصا”
  • وزير المالية الألماني: نحن منفتحون على المقترح الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
  • الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا مساعدات مجانية أم قروض مؤجلة؟
  • قناة: على أوروبا أن تخشى وقف روسيا “صنبور اليورانيوم” أكثر من أنبوب الغاز
  • السفير الأمريكي السابق لدى موسكو: الدبلوماسيون الأمريكيون كذبوا على كييف
  • زاخاروفا: “وهنا سقط البنطال الأنيق عن الحمار ورأى الجميع ذيله العادي”
  • نجل ترامب يسخر من “شجاعة” سياسيين أمريكيين التقوا زيلينسكي
  • صحفي يكشف: سكان النصف الغربي من الأرض تعرضوا لعملية “غسيل أدمغة” من واشنطن والناتو
  • دبلوماسي أمريكي: تركيا أردوغان دمرت وحدة “الناتو”
  • صحيفة جزائرية: تبون يستأنف “دبلوماسية الغاز” بزيارة دولة لإيطاليا
  • وزير روسي: العقوبات الغربية تخلق فرصا فريدة لدول آسيا في روسيا
  • فوتشيتش: صربيا لن تفرض عقوبات على روسيا طالما استطاعت إلى ذلك سبيلا
  • ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطأ ارتكبته واشنطن في أفغانستان وتكرره بأوكرانيا
  • أوكرانية تدخل لاجئة إلى منزل عائلة بريطانية وتخطف الزوج (صور)
  • سياسي تركي: توسع الناتو يشكل تهديدا لروسيا ولتركيا
  • الدوما: موسكو تدرس إمكانية مبادلة ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين
  • إيطاليا.. انتقادات لبرلسكوني من حزبه بشأن تصريحات حول أوكرانيا

 

المصدر : RT