أوكرانيا – تواصل القوات الروسية تنفيذ مهام عمليتها الخاصة في أوكرانيا، والتي تشمل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير كامل أراضي دونباس.
ميدانيا
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المصدر : RT