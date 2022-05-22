سويسرا – تنطلق أعمال منتدى دافوس الاقتصادي الدولي اليوم الأحد، حضوريا هذه المرة بعدما انعقدت فعاليته في العامين السابقين عبر الفيديو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحسب منظمي المنتدى، سيشارك في أعماله هذا العام، والتي تستمر حتى 26 مايو، أكثر من ألفي شخص، بمن فيهم 50 رئيس دولة.

وبين المشاركين المرتقبين في المنتدى المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المستشار الألماني أولاف شولتس والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

ومن أبرز الملفات التي سيركز عليها المنتدى الوضع في أوكرانيا، إضافة إلى مشاكل الهجرة والأمن الغذائي والمناخ.

ولم توجه دعوة لممثلي روسيا هذا العام، بعد قيام المنتدى بتجميد العلاقات مع المنظمات الروسية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: “نوفوستي”