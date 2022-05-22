السعودية – أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية أن الأمير الوليد بن طلال مؤسس الشركة باع 625 مليون سهم (16.87% من أسهم الشركة) إلى صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق السيادي في السعودية”.

وجاء ذلك في بيان نشرته الشركة على موقعها الرسمي وجاء فيه: “علق الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة المهندس طلال الميمان على الصفقة التي تمت بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي قام بموجبها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم من سموه في شركة المملكة القابضة يبلغ عددها 625 مليون وتمثل ما نسبته 16.87% وبقيمة إجمالية قدرها 5،681250،000 ريال”.

ولفت البيان إلى أن هذه الصفقة تعكس قوة ومتانة شركة المملكة القابضة وما تتميز به في مجال الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية وتوافقها مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستثمار في إحدى انجح الشركات بالعالم.

وأضاف البيان: “وقال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة أن تملَكَ صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة في شركة المملكة القابضة ما هو الا صوت ثقة نعتز به، مؤكداً مواصلة شركة المملكة القابضة نجاحاتها وتعظيم القيمة لمساهميها الكرام.. استمرار ملكية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ما نسبته 78.13% في شركة المملكة القابضة تأتي من ضمن الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل واستمرارا لإيمان سموه بشركة المملكة القابضة التي أسسها قبل 42 عام”.

وتعتبر شركة المملكة القابضة من أنجح وأعرق الشركات الاستثمارية في العالم حيث بدأت أعمالها منذ 42 عاما وتملك استثمارات موزعة على ثمانية عشر قطاعا ومتواجدة استثماراتها في 6 قارات بحجم أصول يتعدى 50 مليار ريال سعودي.

المصدر: kingdom.com.sa