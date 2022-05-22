ليبيا – انتقد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مودرن طوكيو تايمز” اليابانية الناطقة بالإنجليزية تعامل الاتحاد الأوروبي واليابان المزدوج مع القضايا الدولية المهمة.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن الجانبين لم يفرضا أية عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى المتورطة بالأعمال الوحشية التي لا حصر لها وزعزعة الاستقرار في العديد من الدول ومن بينها ليبيا التي وعدت واشنطن وباريس ولندن بفجر ديموقراطي جديد فيها.

وأضاف التقرير إن البلاد تحولت إلى دولة فاشلة بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي في وقت باتت فيه منطقة الساحل بأكملها تعاني من كارثة ليبيا بعد تفشي الإرهاب في الدول الهشة وحلول انعدام الأمن الغذائي الهائل في العديد من هذه الدول.

ترجمة المرصد – خاص