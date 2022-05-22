كوريا ج – أعلنت مجموعة “هيونداي موتور” الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها ستستثمر 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية.

يأتي ذلك بعد يوم على إعلان الشركة عن استثمار بحجم مماثل لبناء مصنع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجموعة “هيونداي موتور”، جيونغ وي-سيون، في اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية: “تخطط مجموعة هيونداي موتور لاستثمار 5 مليارات دولار إضافية حتى عام 2025 ، مما سيعزز تعاوننا مع الشركات الأمريكية في تقنيات متنوعة، مثل الروبوتات، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي”.

وأضاف جيونغ أن المجموعة ستزود العملاء الأمريكيين بمنتجات وحلول مبتكرة من خلال الاستثمارات، وستساهم في الجهود العالمية لحياد الكربون.

وقال: “نحن أيضا على استعداد للعمل من أجل تحقيق هدف إدارة بايدن المتمثل في مبيعات مركبات عديمة الانبعاثات بنسبة 40-50% في الولايات المتحدة حتى عام 2030”.

من جانبه، قال بايدن إن شركات السيارات وعمال السيارات الأمريكيين والحكام الفيدراليين جميعهم يفهمون نفس الشيء الأساسي الذي يقول إن “السيارات الكهربائية جيدة لأهدافنا المناخية ولكنها أيضا جيدة للوظائف وجيدة للأعمال”.

وردا على سؤال حول تفاصيل الاستثمارات المخطط لها، قالت “هيونداي” إن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستثمر في الروبوتات من خلال شركة “بوسطن ديناميكس” أو M & As.

استحوذت المجموعة على شركة “بوسطن ديناميكس” للروبوتات ومقرها الولايات المتحدة مقابل 880 مليون دولار في يونيو الماضي لتعزيز قدرتها التنافسية في حلول التنقل المستقبلية.

المصدر: “يونهاب”