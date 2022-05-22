ليبيا- تابع تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية سير جلسة استماع قبيل عقد محاكمة في جزيرة صقلية الإيطالية تتعلق بعمليات تهريب البشر من ليبيا لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد أشار إلى مواجهة 21 عنصرا من منظمات خيرية مثل “أطباء بلا حدود” و”إنقاذ الطفولة” ومجموعة سفن الإنقاذ “حفظ الشباب” اتهامات بشأن تواطؤ مزعوم مع مهربي البشر بعد تحقيق مثير للجدل تضمن تنصتا جماعيا.

وأضاف التقرير إن هؤلاء متهمين بالمساعدة والتحريض على الدخول غير المصرح به إلى إيطاليا في العامين 2016 و2017 ناقلا عن عمال خيريين ومحامين وصحفيين قوله إن المحاكمة التي لم يحدد القضاء إن كانت ستبدأ بعد التحقيق الذي دام لـ5 أعوام أم لا ذات دوافع سياسية لوقف عمليات الإنقاذ البحرية.

وتابع التقرير إن أصابع الاتهام موجهة للمنظمات الخيرية بتنسيق أعمالها مع المهربين قبالة ليبيا وإعادة قوارب خشبية وأخرى مطاطية إليهم لإعادة استخدامه وانتقاء الأشخاص الذين لم تكن حياتهم في خطر فيما قال محامو المتهمين ان تحليل الحواسيب والهواتف المحمولة لهم لم يكشف عن هذا التنسيق.

ترجمة المرصد – خاص