سوريا – بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق اليوم الأحد، عددا من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية.

وقال بيدرسن في تصريحات لصحيفة “الوطن” السورية: “كان الاجتماع جيدا جدا حيث بحثنا في الملفات المتعلقة بالقرار الأممي 2254 ثم أمضينا بعض الوقت في النقاش في التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري وكذلك ملف المهجرين في الداخل واللاجئين”.

وذكر المبعوث الأممي أنه استمع وبالتفصيل حول مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس السوري بشارالأسد، واضاف: “أتطلع إلى أن أبقى مطلعا على آلية تطبيقه، وكما قلت سابقا هذا العفو قد يكون له منعكسات جيدة وسنرى كيف يمكن أن تتطور”.

وأشار بيدرسن إلى أن المحادثة تناولت أيضا لجنة صياغة الدستور، وقال: “كما تعلمون سيكون لدينا اجتماع في جنيف في 28 من الشهر الحالي، حيث ستشارك الوفود الثلاثة، وأتمنى أن يكون الاجتماع جيدا ويمكن من خلاله أن نتقدم ونعمل على بناء ثقة وتطبيق القرار 2254”.

المصدر: “الوطن”