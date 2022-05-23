ليبيا – قال الناطق الرسمي بإسم مجلس البحوث بدار الإفتاء عبدالله الجعيدي إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز وأعضاء مجلس الدولة كانوا يصرحون بأن اجتماعات القاهرة ستكون حول القاعدة الدستورية، بينما ما وصفه بـ”عصابة”رئيس البرلمان عقيلة صالح قالوا حول المسائل الخلافية في مسودة الدستور وهو الذي اتضح الآن.

الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تساءل: “فهل رضخوا جميعًا البعثة والدولة لمطالب عقيلة ومصر أم هناك جهة أخرى تفرض عليهم السيناريو المطلوب؟”.

وأضاف :”ولا ننسى أن الاجتماعات كانت في تونس وغاب عنها عصابة عقيلة ولم نسمع كلمة تأنيب من ستيفاني وجاءهم المصريون وطلبوا نقل الاجتماعات إلى القاهرة”.

وتابع الجعيدي: “المشري كان يرفض الذهاب ثم بدل رأيه، ويبدو أن كل هذا تلاعب وإخفاء للهدف الحقيقي الذي يتم التفاوض عليه وسنرى لعبة جديدة، وقد يكون بث الإشاعات حول التحشيد العسكري من الانقلابيين ارهاصات لتمرير المشروع الجديد ولا ينبغي على القيادات العسكرية أن تستهين بهذه الإشاعات، ونسأل الله أن يهتك ستر كل من تحالف مع حفتر أو أعانه بشطر كلمة”.