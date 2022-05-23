ليبيا – قالت عضو مجلس النواب وأحد أعضاء اللجنة المشتركة بالمسار الدستوري أسماء الخوجة إن لجنة المسار الدستوري توافقت على 137 مادة دستورية من أصل 142 مادة من المواد التي يجري العمل عليها لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

الخوجة وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أكدت أن لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، في اجتماعها في القاهرة من 15 إلى 20 مايو الجاري، توافقت على 137 مادة دستورية من أصل 142 مادة، وستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة، مشيرةً إلى تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، وحصر المواد المتفق عليها، وإعداد صياغة توافقية حولها للجنتين، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.

وردًا على سؤال حول المواد الرئيسية التي تم التوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة، قالت الخوجة: “تناولت اللجنة جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدًا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل”، مضيفة أنه: “خلال الجولة القادمة سنناقش باقي المواد المتبقية، باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ”.