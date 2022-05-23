روسيا – سيتسلم الجيش الروسي عما قريب مسيّرات إستراتيجية.

أعلن ذلك وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع قيادات القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن استخدامها سيسمح بالحفاظ على الطيارين والتقليل من النفقات المخصصة لتنفيذ المهام الاستطلاعية والنارية بفضل توفير الذخائر والتخفيض من استخدام الطائرات والمروحيات المأهولة.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن سيرغي شويغو قوله: “إن الطائرات من دون طيار تستخدم أكثر فأكثر لتنفيذ طيف كبير من المهام. وقد ازداد عدد رحلاتها الجوية في 10 أعوام الماضية بمقدار 7 أضعاف، أما عدد الساعات لبقائها في الجو كل عام فازداد بمقدار 23 مرة.

وقال وزير الدفاع إن المسيّرات تسيطر على الأوضاع فوق الأراضي السورية كلها عمليا. وزاد عدد ساعات بقاء المسيرات في الجو عن 277000 ساعة. أما في أوكرانيا فتقوم المسيّرات فيها بالاستطلاع الجوي وتوجّه ضربات دقيقة إلى أهداف العدو في ظروف المدينة دون أن تُلحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية والسكان المسالمين.

وقد بحث اجتماع قيادات الجيش الروسي كذلك مشروع برنامج تزويد القوات الجو- فضائية والقوات البحرية بالمسيّرات بعيدة ومتوسطة المدى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا