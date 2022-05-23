الرئيس الإيراني يصل عُمان في أول زيارة رسمية له للسلطنة

الرئيس الإيراني يصل عُمان في أول زيارة رسمية له للسلطنة

مسقط – وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، العاصمة العُمانية مسقط في أول زيارة من نوعها إلى السلطنة والثانية خليجيا منذ توليه منصبه قبل 9 أشهر.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن رئيسي وصل مسقط في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله السلطان هيثم بن طارق، وسط مراسم رسمية.

وقال رئيسي في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته طهران، إن “زيارة سلطنة عمان تأتي في إطار تطوير العلاقات الجيدة مع دول الجوار وتحظى ببالغ الأهمية لنا”، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح أن “العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة خاصة السياحة الصحية، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستتم متابعتها لتنفيذها”.

وذكر أن “التعاون الإقليمي وإجراء الحوار من شأنهما أن يضمنا الأمن لمنطقتنا”.

ومن المتوقع خلال الزيارة، أن يوقع البلدين مذكرات تفاهم في الجانب الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى البنى الأساسية والتشريعات، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وتعد الزيارة الحالية لرئيسي، الثانية خليجيا بعد زيارته قطر في فبراير/ شباط الماضي، والخامسة خارجيا منذ وصوله لمنصبه في أغسطس/آب 2021.

وكالات