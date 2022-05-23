ليبيا – كلف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح لجنة لمتابعة مرض جدري القرود الذي ظهر مؤخرًا في عدد من الدول معظمها أوروبية.

السائح قال بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض: إن مرض جدري القرود مرض قديم تم تشخيصه أول مرة عام 1958 في قرد مختبرات بالدنمارك، وهذا كان سبب التسمية لكنه يصيب العديد من الحيوانات البرية وليس خاصًا بالقرود.

وأضاف السائح: “هذا المرض رغم قدمه لم يسبب أي جائحة عالمية، وانتشر في مرات قليلة في دول وسط وغرب أفريقيا حيث الغابات والحيوانات البرية”.

وأردف: “المرض من حيث الأعراض أشبه ما يكون بمرض جدري الماء المعروف بمرض أبو شوكة وهو مرض يأخذ وقته وينتهي في معظم الحالات كما أنه ليس شديد الانتشار.

ودعا المواطنين للتواصل مع فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في حالة طفح جلدي بعد أيام من الإصابة بالحمى والطفح الجلدي وتورم العقد اللمفاوية وخاصة للعائدين من السفر خلال 21 يومًا، مطالبًا المواطنين في حالة الإصابة عدم الاختلاط بالغير في حال ارتفاع الحرارة أو ظهور طفح جلدي والاتصال بالخط الساخن المجاني للمركزي الوطني لمكافحة الأمراض 195 لأي معلومات أو استفسارات حول المرض.

وأكد السائح أنه لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة أو حالة اشتباه من هذا المرض حتى الآن لدى مركز مكافحة الأمراض كما لم تبلغ أقسام الأمراض المعدية عن أي حالة في ليبيا.