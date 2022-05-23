السعودية – أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الرياض تأمل في التوصل إلى اتفاق مع “أوبك +” يشمل روسيا، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل اتفاقية جديدة.

وقال في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الرياض تأمل في “التوصل لاتفاق مع “أوبك+” يشمل روسيا”.

وأشار الوزير إلى أنه وسط حالة عدم الاستقرار في السوق، من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة، لكن “أوبك+” ستزيد الإنتاج “إذا كان هناك طلب”.

ونوه إلى أن السياسة لا ينبغي أن تتدخل في عمل “أوبك +”، ومع ذلك، للقضاء على المشاكل في مجال الإنتاج وتكرير النفط، يجب على الحكومات تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة.

وقال الأمير عبد العزيز إنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد يبدو عليه الاتفاق الجديد بالنظر إلى عدم اليقين في السوق لكنه أضاف أن أوبك+ ستزيد الإنتاج “إذا كان الطلب موجودا”.

وأضاف “مع الفوضى التي تراها الآن، من السابق لأوانه محاولة تحديد “اتفاق””.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان إن “ما نعرفه هو أن ما نجحنا في تقديمه يكفي للناس ليقولوا حتى الآن إن هناك ميزة، وهناك قيمة للتواجد هناك، والعمل معا”.

وتمسكت أوبك+ باتفاقها لعام 2020، الذي بموجبه يرفع أعضاء الحلف إجمالي الإنتاج كل شهر بكمية متواضعة تبلغ 430 ألف برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي