ليبيا – قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير إن الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات كبيرة تحتاج لعلاج سريع، مشيرًا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على النفط وخلق اقتصاد متنوع ليحلّ محل النفط.

الكبير بيّن في كلمة له خلال اجتماع لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وفقًا لما نقلته قناة “تبادل” أن الاقتصاد الوطني يعاني العديد من التشوهات من بينها أن اقتصاد الظل في ليبيا بات يمثل ما نسبته 60% من الناتج القومي، بينما لا تزيد مساهمة القطاع الخاص الرسمي عن 5%.

وأضاف أنه من الضروري بأن تكون هناك في ليبيا مشاريع تقلل من الاعتماد الكلي على النفط.

وحذر من أن الطلب على النفط لن يستمر كما الآن بعد عشر سنوات ولا بد من البدء في خلق اقتصاد متنوع للحفاظ على الاقتصاد الوطني.