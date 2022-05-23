النرويج – رد وزير الدولة بوزارة الخارجية النرويجية، إيفيند فاد بيترسون، على اقتراح طرحته بولندا بتقاسم الدولة الاسكندنافية أرباحها من صادرات النفط والغاز مع أوكرانيا.

ووفق صحيفة Aftenposten، أشار بيترسون إلى أن زيادة عائدات النفط والغاز ستذهب بشكل أساسي إلى صندوق المعاشات التقاعدية. وبحسبه، على الرغم من زيادة عائدات النفط نتيجة الأزمة في أوكرانيا، انخفض حجم أمواله (صندوق المعاشات التقاعدية) بنحو 550 مليار كرونة نرويجية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانخفاض في سوق الأسهم.

وشدد بيترسون على أن الاقتصاد والمستهلكين في النرويج يعانون أيضا من ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين. وأضاف أن البلاد قدمت بالفعل مساهمة كبيرة في دعم أوكرانيا، وستقدم “مساهمة أكبر بكثير”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إنه يتعين على السلطات النرويجية تقاسم أرباحها من صادرات النفط والغاز مع أوكرانيا. ووفقا لرئيس مجلس الوزراء البولندي، ستحصل النرويج، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، على أكثر من 100 مليار يورو من بيع الغاز والنفط.

المصدر: Aftenposten