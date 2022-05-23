ليبيا – أكد رئيس لجنة إزالة المباني المتضررة الآيلة للسقوط بمدينة بنغازي عز الدين النيهوم أنه تم تشكيل لجنة لحصر وتقييم الاضرار التابعة لقطاع الإسكان والمرافق، حيث قامت هذه اللجنة بتقييم الأضرار لجميع المباني، ثم أدرجت هذه الأضرار في منظومة كل حسب حاجته، نظرًا لاختلاف حجم الضرر، فهناك ضرر جزئي وضرر كامل،على حد قوله.

النيهوم وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح قائلًا: “نستلم قوائم المباني الآيلة للسقوط المتضررة من الحرب، من لجنة حصر المباني والمجالس المحلية للمناطق المتضررة، ثم نقوم بتوثيق المنزل قبل إزالته، المكان بالتحديد، المساحة، عدد الطوابق، يتم ذلك بالتعاون مع جهاز المرصد الحضري التابع لبلدية بنغازي”.

وأضاف النيهوم: “تأتي إزالة المباني المتضررة كنوع من مساعدة المواطنين الذين لا يمتلكون ثمن إزالة ركام منازلهم المنهارة في الحرب، وهذا العمل يأتي للمواطن بشكل مجاني، ولا يعتبر تعويضًا لمنزله الذي فقده في الحرب”.

وختم النيهوم حديثه بالقول: “وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلناها في إزالة المباني المتضررة إلا أن المظهر العام لوسط المدينة لم يتغير، بسبب وجود مباني تابعة لمصلحة الأملاك العامة وعليها بعض التحفظات من إزالتها، ولم يتم البت في وضعها حتى الآن”.