اليابان – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ تشمل 13 دولة.

وقال الرئيس الأمريكي: “نحن نطلق إطارا اقتصاديا، يهدف إلى العمل مع شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لضمان القدرة التنافسية في القرن الحادي والعشرين”.

ووفقا لما ذكرته وكالة “فرانس برنس” فإن الصين لن تشارك في الشراكة، إذ أنها تنظر بريبة إلى هذا المشروع.

وأشارت الوكالة إلى أن “الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ” لا يعد اتفاقية تجارة حرة، ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.

وتأتي المبادرة الأمريكية الجديدة كمحاولة لاستبدال الشراكة عبر المحيط الهادئ الحالية، التي انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي وصل أمس الأحد إلى اليابان في إطار جولة آسيوية، تهدف لتعزيز دور الولايات المتحدة في آسيا.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب