ليبيا – كشف تقرير نشره برنامج الغذاء العالمي عن إغاثة أكثر من 85 ألف شخص في ليبيا خلال أبريل الماضي عبر استخدام نظام المساعدة العينية الغذائية الجاهزة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أكد استخدام أنظمة أخرى للإغاثة من بينها المساعدة الغذائية العينية الجاهزة للأكل والبطاقات المدفوعة مسبقا المقيدة بالغذاء وغير المقيدة والقسائم ذات القيمة المحدودة مبينا حصول أكثر من 75 ألف مستفيد على نصف إجمالي المساعدات العامة الشهرية.

وأضاف التقرير إن أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي حصلوا على مساعدات غذائية عينية جاهزة للأكل و4 آلاف منهم على مساعدة طارئة عينية وأكثر من 600 آخرين على قسائم محدودة القيمة مؤكدا إطلاق البرنامج التحويلات النقدية بالبطاقات المدفوعة لأكثر من 1700 من المستفيدين.

وتطرق التقرير لإنشاء مبادرة “صنع في ليبيا” لتعزيز الإنتاجية وبناء قدرة المستفيدين على الصمود ضد الصدمات المناخية فضلا عن السعي لتمويل الفئات الضعيفة من السكان لتشجعيها على الزراعة مبينا إن هذا كله تم بالإضافة لنشاطات أخرى.

ترجمة المرصد – خاص