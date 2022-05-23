بعد مناشدة والديهما.. وصول السيامي اليمني مودة ورحمة إلى الرياض

بعد مناشدة والديهما.. وصول السيامي اليمني مودة ورحمة إلى الرياض

السعودية – وصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة، امس الأحد إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لإجراء فحوصات طبية ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصل لهما.

وسيتم علاج التوأم السيامي في مستشفى الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعد أن ولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وجه في 10 مايو الجاري، بنقل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة، ابنتي حذيفة بن عبد الله نعمان من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.

وثمنت عائلة الطفلتين موقف العاهل السعودي، والتوجيهات التي أصدرها بالتدخل الفوري لمساعدتهما وإنقاذ حياتهما.

وأوضح والد الطفلتين حذيفة الفيرسي، أن مودة ورحمة ولدتا في شهر مارس، وتبلغان من العمر شهرين وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.

المصدر: “واس”