روسيا – علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما عبر عنه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من أن الغرب يردد أن بوتين “يتحمل مسؤولية المشاكل الاقتصادية”، بوعد متهكم بـ”التحدث بجدية” مع بوتين!

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع ثنائي مع الزعيم الروسي في سوتشي اليوم الاثنين: “ما يحدث هناك، (في الدول الغربية) هم لم يتمكنوا كما هو واضح من تقديره. لقد عاشوا وهم يقرأون وسائل إعلامهم، وهكذا حصلوا على التضخم وما إلى ذلك. بالطبع (بوتين هو المسؤول). هناك في كل شيء (بوتين هو المسؤول)”.

ورد بوتين بلهجة ساخرة وهو يبتسم قائلا: “سأتحدث معه بجدية”.

المصدر:تاس