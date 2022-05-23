ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فلوريدا تايمز يونين” الأميركية عن الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة بسبب عدم الاستقرار في دول شمال إفريقيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمت ما يخض ليبيا منه صحيفة المرصد أشار إلى أن الديموقراطية التي لم تتحقق في ليبيا قد تقود لعدم إبعاد الإرهابيين عن الولايات المتحدة وعدم ازدهار التجارة واستمرار تدفق موجات الهجرة غير الشرعية ما يحتم على الجانب الأميركي البحث عن وسيلة لثبيت الاستقرار.

وأكد التقرير إن الركود الاقتصادي والفساد والفوضى في ليبيا يدفع الجيل الحالي فيها إلى الفرار بحثا عن حياة أفضل مؤكدا وجود جهود لجعل الولايات المتحدة تفهم أهمية قيادتها للتغيير في منطقة شمال إفريقيا ومعالجة الدوافع الاقتصادية والاستثمار واستهداف الشباب.

ترجمة المرصد – خاص