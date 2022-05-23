توقيع 12 اتفاقا بين إيران وعُمان في مجالات بينها النفط والغاز

توقيع 12 اتفاقا بين إيران وعُمان في مجالات بينها النفط والغاز

عُمان – وقعت سلطنة عمان وإيران، الإثنين، 12 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون بين البلدين، في عدة مجالات بينها النفط والغاز.

جاء ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية، عقب جلسة مباحثات بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مع سلطان عمان هيثم بن طارق بمسقط، بحثت سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في شتى المجالات.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، استقبل ابن طارق، الإثنين، في مراسم رسمية، رئيسي، الذي يجري أول زيارة رسمية له إلى مسقط منذ توليه منصبه قبل 9 أشهر، وتستمر يوما واحدا.

وأفادت الوكالة بأن الجانبين عقدا “جلسة مباحثات رسمية بقصر العلم العامر، استعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات”.

وعقب جلسة المباحثات، أفادت الوكالة بأن البلدين “وقعا على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون” في مجالات بينها النفط والغاز، والنقل.

ووفق الوكالة، أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العمانية، “وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستُوقع مع الجانب الإيراني لاحقًا”، دون تفاصيل أكثر.

كان الرئيس الإيراني قال في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته طهران، إن “زيارة سلطنة عمان تأتي في إطار تطوير العلاقات الجيدة مع دول الجوار وتحظى ببالغ الأهمية لنا”، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح أن “العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة خاصة السياحة الصحية، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستتم متابعتها لتنفيذها”.

وذكر أن رئيسي أن “التعاون الإقليمي وإجراء الحوار من شأنهما أن يضمنا الأمن لمنطقتنا”.

وتعد الزيارة الحالية للرئيس الإيراني الثانية خليجيا بعد زيارته قطر في فبراير/ شباط الماضي، والخامسة خارجيا منذ وصوله لمنصبه في أغسطس/آب 2021.

الأناضول