سويسرا – اعتبر رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ برينده، أن إعادة إعمار أوكرانيا ستتطلب برنامجا واسع النطاق، والذي يجب أن يبدأ العمل فيه الآن.

وقال برينده: “لقد عانت البلاد بالفعل بما يكفي. نحن بحاجة لبدء العمل على إعادة الإعمار. نحن بحاجة إلى مشروع مارشال لأوكرانيا. وهذا ما نريد تحقيقه في دافوس”.

ووفقا له فإن “القطاع الخاص يلعب دورا هاما” في هذا الشأن.

ويعتبر بريندي أن هذا العمل يجب أن يتم حتى بدون اتفاق سلام، وقد يتعلق بالمناطق التي تخضع لسيطرة السلطات الأوكرانية. “الحديث يدور حول البنية التحتية والكهرباء والمدارس والطرق والجسور”.

وأضاف أن مشروع مارشال هو برنامج لمساعدة أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، تم طرحه عام 1947 من قبل وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جورج مارشال.

المصدر: تاس