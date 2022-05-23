روسيا – وجه المدير العام لوكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس”، دميتري روغوزين، رسالة إلى من يشنون عدوانا على روسيا، موجها لهم النصح بشأن كيفية التحدث إليها.

وقال روغوزين عبر قناته على تطبيق تيليغرام: “يبقى نصح المعتدين بالتحدث بأدب أكثر مع روسيا”.

في الوقت نفسه، أرفق المسؤول الروسي منشوره بمقطع فيديو لحفرة ناتجة عن اختبار صاروخ “سارمات” الملقب بصاروخ يوم القيامة، وهو صاروخ روسي باليستي عابر للقارات.

وكاتب روغوزين: “بشحنة نووية، ستكون مثل هذه الحفرة في مكان موقع العدو… كبيرة جدا وعميقة جدا ومشعة. وليست واحدة فقط، ولكن تماما مثل العدد الذي يستطيع أقوى وأشرس صاروخ نووي في العالم نقله الى أرض العدو”، مؤكدا أن صواريخ سارمات “لدينا 50 صاروخا ستبدأ قريبا مهام الخدمة القتالية”.

وتم تنفيذ أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات “سارمات” من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك في 20 أبريل الماضي. وتم تنفيذ مهام الإطلاق بالكامل، كما تم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل رحلة الصاروخ. ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى المنطقة المحددة في ساحة تدريب كورا في كامتشاتكا. وفي الوقت الحالي، تستعد وحدة أوجورسكي الصاروخية في إقليم كراسنويارسك لتسليح فوج الصواريخ الرئيسي بالنظام الصاروخي جديد.

وتم توسيع نطاق المعدات القتالية لسارمات، بما في ذلك من حيث عدد الرؤوس الحربية وأنواعها، بما في ذلك المناورة فرط الصوتية. ووفقا للخبراء، فإن صاروخ RS-28 سارمات قادر على توصيل رأس حربية نووية قابلة للانقسام يصل وزنها إلى 10 أطنان إلى أي مكان في العالم.

المصدر: تاس