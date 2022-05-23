أوكرانيا – وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين على قانون يحدد إجراءات مصادرة أصول الأشخاص الذين “يدعمون” العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها إن زيلينسكي وقع على قانون “إدراج التعديلات على بعض قوانين أوكرانيا بشأن تحسين فعالية العقوبات المتعلقة بأصول بعض الأفراد”، الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في 12 مايو 2022.

ونقل البيان عن زيلينسكي قوله “إن إجراء تحديد ومصادرة أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات والذين يدعمون، بطريقة أو بأخرى، عدوان المحتلين ضد أوكرانيا، سيسمح بزيارة إيرادات الميزانية الأوكرانية بسرعة وفعالية على حساب الأعداء”، وإن القانون يتضمن “تعليمات واضحة” للجهات المعنية.

وأشار مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق، إلى أن اعتماد هذا القانون سيسمح بمصادرة أصول النائب السابق والزعيم المعارض المعتقل فيكتور ميدفيدشوك، والتي تقدر قيمتها بمليارات الهريفنات.

المصدر: وكالات