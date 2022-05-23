وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر الفيديو، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن “العالم يواجه نقطة تحول، وعليه تشديد العقوبات على موسكو لتحذير الدول الأخرى التي تفكر في استخدام القوة الغاشمة”، وفق تعبيره.

وأضاف: “التاريخ يمر بنقطة تحول، فهذه هي اللحظة التي يتقرر فيها ما إذا كانت القوة ستحكم العالم”.

وناشد زيلينسكي “العالم لدعم بلاده بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات “قصوى” على موسكو”.

وقال: “أعتقد أنه ليس هناك حتى الآن عقوبات من هذا النوع على روسيا، لكن يجب أن تفرض”، داعيا الى “فرض حظر نفطي عليها، ومزيد من العقوبات على جميع مصارفها، ووقف أي تبادل تجاري معها”.