ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور صالح شاكر إن تدخّل أيِّ جهة كانت في محتوى مشروع الدستور هو أمر مستهجن ومخالف للإعلان الدستوري المؤقّت وللاتفاق السياسي.

شاكر وفي تصريح خاص لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني رأى أنّ ما يحدث في القاهرة مخالف لحكم المحكمة العليا التي قضت بصحة المسار الدستوري، وأنّه لا معقّب على عمل هيئة الدستور من أي جهة كانت إلّا من خلال استفتاء الشعب عليه.

وأكد أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي الجهة المخولة حصريًا بإعداد مشروع الدستور الذي يجب أن يعرض على الشعب في استفتاء حرّ نزيه وشفّاف.

وأضاف: “فلا مجلسُ النواب ولا الأعلى للدولة ولا الأممُ المتحدة لها الحقّ في فتح مشروع الدستور، وفشلُ محادثات القاهرة بخصوص القاعدة الدستورية أكبرُ دليل أنّه لا بديل للاستفتاء على مشروع”.

وأشار إلى أنّ الهيئة ستسعى للقضاء المحلّي والدولي للتعدّي على اختصاصاتها، مشيرًا إلى أنّه من حقّ الهيئة ملاحقة ممثلي الأمم المتحدة الذين يتدخّلون في الشأن الدستوري لليبيا؛ لأنّه شأن ليبي سيادي داخلي وأنّ ما جرى في القاهرة وما سبقه من محاولات للتعدّي الصارخ على اختصاصات الهيئة لم ولن يؤدّي إلى نتيجة إيجابية.