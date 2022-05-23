ليبيا – قال عضو مجلس النواب رمضان شمبش إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة متشبث بالسلطة رغم انتهاء صلاحية حكومته في الـ24 من ديسمبر الماضي، والذي يبرر موقفه بعدم وجود سلطة منتخبة يسلم لها مهامه.

شمبش وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أوضح أن الدبيبة يتحدث عن إجراء انتخابات في شهر يونيو المقبل؛ ولكن للآن لا توجد ملامح على الأرض تبرهن مصداقية ما يطرحه.

وتابع: “الجميع يدرك أن إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة المتبقية أمر ليس سهلًا على الإطلاق لأسباب عدة في مقدمتها الأوضاع الأمنية”.

وأكمل: “مع تجاوز هذا الموعد سوف تستمر الأوضاع على ما هي عليه دون جديد، في ظل وجود حكومتين الأول في طرابلس، والثانية بقيادة باشاآغا في سرت”.

وحول الطرح المتداول بإيجاد حكومة ثالثة مصغرة تحظى بالشرعية والتوافق بعيدًا عن خلافات حكومتي باشاآغا والدبيبة، قال شمبش: “هذا الحديث متداول إعلاميًا، ولكن لم يتم طرحه علينا خلال اجتماعات القاهرة التي استضافت وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة للنقاش حول المسائل الدستورية الأسبوع الماضي، والتي تركزت على مناقشة المواد الخلافية بمسودة الدستور”.