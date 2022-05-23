صحيفة صينية: تجميد الأصول الروسية في واشنطن أدى إلى تقويض الهيمنة المالية الأمريكية عالميا

صحيفة صينية: تجميد الأصول الروسية في واشنطن أدى إلى تقويض الهيمنة المالية الأمريكية عالميا

الصين – أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية بأن قرار الولايات المتحدة تجميد أصول الدولة الروسية ورجال الأعمال الروس لديها أدى إلى تقويض الهيمنة الأمريكية في السوق المالية العالمية.

وقالت الصحيفة إن “العقوبات الأمريكية أحادية الجانب جمدت الأصول المملوكة لرجال الأعمال الروس وحكومتهم بعشرات المليارات من الدولارات”.

وأضافت أن “هذه الإجراءات هي نتيجة مصالح سياسية أنانية لواشنطن، حيث أدت إلى ضعضعة ثقة الدول الأجنبية التي لديها أصول في الولايات المتحدة بواشنطن”.

وتابعت أن “مصداقية الولايات المتحدة في السوق المالية العالمية تقوضت بسبب قرار تجميد الأصول الروسية”.

وأردفت قولها: “إذا انتهكت الولايات المتحدة موقفها حيال استخدام العقوبات كأداة جيوسياسية ضد خصومها، فإن هذا سيعني حكم الإعدام على هيمنتها المالية”.

المصدر: RT