القدس – أقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، وسط محاولات لأداء طقوس دينية يهودية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن “96 متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح الإثنين”.

ومن المتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام باحات المسجد، في فترة ما بعد الظهر.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحراسة ومرافقة الشرطة الإسرائيلية.

وحاول بعض المستوطنين أداء طقوس دينية خلال اقتحاماتهم.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الشرطة الإسرائيلية، منعت مستوطنين من أداء طقوس دينية يهودية.

وقالت جماعات المستوطنين في تصريح مكتوب اطلعت عليه وكالة الأناضول إن الشرطة الإسرائيلية أخرجت 3 مستوطنين، من ساحات المسجد بعد “محاولتهم أداء صلوات”.

وكانت جماعات المستوطنين قد دعت لاقتحام المسجد وأداء صلوات بعد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، الأحد، الذي جاء فيه أن أداء الطقوس الدينية اليهودية، في ساحات المسجد، لا يشكل مساسا بالأمن العام.

واعتبر القرار، أن الصلاة بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية “شيماع يسرائيل” وتعني اسمع يا إسرائيل) والانحناء على الأرض داخل المسجد، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلا بالسلم المدني.

وأدانت السلطة والفصائل الفلسطينية والأردن، القرار الإسرائيلي وحذرت من تبعاته.

فقد اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار بـ”إعلان للحرب الدينية وانقلاب على الوضع القائم”، والأردن بأنه “باطل ومنعدم الأثر القانوني”، فيما قالت حركة “حماس”، إنه “لعب بالنار، وتجاوز لكل الخطوط الحمر”.

ومساء الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستستأنف ضد قرار محكمة الصلح.

وجاء في بيان صدر عن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، اطلعت وكالة الأناضول عليه: “الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية”.

وأضاف البيان: “لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل/الحرم الشريف (المسجد الأقصى) ولا يخطط للقيام به”.

وأردف: “قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين (إسرائيليون اعتقلوا وأبعدوا عن المسجد الأقصى بسبب أدائهم الصلوات بصوت عال) التي طرحت عليها فقط”.

وتابعت: “ليس من شأنه (القرار) أن يُشكّل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في جبل الهيكل/الحرم الشريف (المسجد الأقصى)”.

وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر شديد، القدس، إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى، واندلاع مواجهات بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.

وتسببت الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح وسط القدس، في مايو/أيار 2021، باندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة، استمرت 11 يوما.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية، عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

الأناضول