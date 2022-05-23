لبنان يتسلم هبة من فرنسا

لبنان – تسلمت السلطات اللبنانية اليوم في مرفأ بيروت، حافلات من فرنسا، بحضور وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.

وأكد حمية خلال تسلم الهبة الفرنسية، “البدء بإعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان، تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المسهل”، مشددا على أن”هدفنا الأساسي هو تفعيل المرافق العامة”.

وأشار إلى أن “لبنان ليس عاجزا ولا فقيرا ولا مفلسا، إنما يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية لمدة 30 عاما مرت”، معلنا أن “إيرادات مرفأ ومطار بيروت ارتفعت، وهدفنا زيادة إيرادات الدولة دون المساس بجيوب المواطنين”.

ودعا كل دول العالم، إلى “مساعدة لبنان من دون أي قيد أو شرط كما فعلت فرنسا”.

المصدر: “النشرة”