لحظة بلحظة.. اليوم الـ89 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لحظة بلحظة.. اليوم الـ89 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في دونباس بهدف تحرير المنطقة كاملة.

ميدانيا

استسلام 7 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين في لوغانسك

محكمة أوكرانية تقضي بالسجن مدى الحياة على جندي روسي متهم بمخالفة قانون وأعراف الحرب

المخابرات الروسية تعتقل في القرم أحد مؤيدي القوميين الأوكرانيين

الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل مقاتلات “سو-35 إس” في أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات سو 25 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار بما فيها البيرقدار

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة ومعدات تابعة لوحدة أوكرانية أثناء نقلها إلى دونباس

مقتل مدنيين جراء قصف أوكراني على قرية في منطقة خيرسون

أكثر من 11.5 ألف لاجئ من دونباس دخلوا روسيا في يوم واحد

الدفاع الروسية: تدمير وحدة أوكرانية لمدافع هاوتزر M-777 أمريكية الصنع

الدفاع الروسية تعرض لقطات لعمل مقاتلات “سو-35 إس” في أوكرانيا

بوريل يشير إلى أوجه النقص لدى الاتحاد الأوروبي

نازي شهير من الولايات المتحدة: “أنا في أوكرانيا لقد حصلت على الجنسية لتوي”!

المحققون الروس يتحرون ملابسات محاولة اغتيال عمدة مدينة إنيرغودار

متطرفون أوكرانيون يعتدون على كاهن أبرشية لفوف أثناء القداس (فيديو)

نشطاء أمريكيون يعربون عن استيائهم من تصريحات زيلينسكي حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

انتصارها مسألة وقت.. قديروف يتحدث عن نجاحات القوات الشيشانية في لوغانسك

ميدينسكي: روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا – فيديو

…………………………………………

ردود الفعل

عبثية العقوبات الغربية تطال 3 عازفين روس.. وأوركسترا دولية ترد على الإجراء بحزم

الكرملين يعلق على فكرة مبادلة مسلحي “آزوف” بميدفيدشوك

الكرملين: مصدر خطر المجاعة العالمية ليس روسيا وإنما العقوبات المفروضة عليها

بوتين: زيادة حجم التجارة مع بيلاروس بالروبل الروسي

ناريشكين: أمريكا اللاتينية لا ترغب بالانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

نائب بمجلس الدوما الروسي: زيلينسكي قد يتنازل عن جزء من أوكرانيا إلى بولندا

ألمانيا مستعدة لدعم الحظر على النفط الروسي حتى بدون هنغاريا

زيلينسكي يصدق على قانون لمصادرة أصول “الداعمين للعملية العسكرية الروسية”

المعارضة المولدوفية تندد بتصريحات وزيرة الخارجية البريطانية

نائب رئيس وزراء جمهورية القرم: صفة بحر آزوف تغيرت

إيفانكا ترامب تحتضن الغيتار في جلسة عزف في بولندا

بوريل يشير إلى أوجه النقص لدى الاتحاد الأوروبي

وفد أمريكي يجول الحديقة الخلفية لروسيا

سيناتور روسي: المفاوضات بين كييف وموسكو غير مدرجة على أجندة الغرب

جونسون يتعهد بمساعدة زيلينسكي في إيجاد طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: أوكرانيا تحتاج “مشروع مارشال” جديدا

النرويج ترد على اقتراح بولندي بتقاسم أرباح النفط والغاز مع أوكرانيا

صحيفة: على الولايات المتحدة إقناع تركيا بفتح البحر الأسود أمام سفن الناتو

شولتس: ألمانيا تجري مفاوضات “مكثفة” مع السنغال بشأن الغاز

بوريل: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جيش أوروبي لضمان أمنه

نشطاء أمريكيون يعربون عن استيائهم من تصريحات زيلينسكي حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لدينا القوة الكافية للرد على التهديدات بسبب توسع الناتو

ميدينسكي يكشف عواقب تلقي أوكرانيا للمساعدات الغربية – فيديو

برلماني أوروبي يدعو لفرض عقوبات على الولايات المتحدة والسعودية

صحيفة صينية: تجميد الأصول الروسية في واشنطن أدى إلى تقويض الهيمنة المالية الأمريكية عالميا

النمسا تجمد أصولا روسية بـ 254 مليون يورو

رئيس بولندا يدعو لإبرام اتفاق جديد بشأن حسن الجوار مع أوكرانيا

في أول محادثة بينهما.. بلينكن ونظيرته الفرنسية الجديدة يبحثان ملفي أوكرانيا والناتو

في أول محادثة بينهما.. بلينكن ونظيرته الفرنسية الجديدة يبحثان ملفي أوكرانيا والناتو

رسالة إلى من يعادون روسيا.. شاهد حجم الحفرة التي يخلفها صاروخ “سارمات” دون حشوة نووية

“ناشيونال إنترست”: موقف تركيا من توسع الناتو سيضعف الحلف لعقود

تشاووش أوغلو يجري مباحثات هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو

فنلندا: مشاكلنا مع تركيا بمسألة انضمامنا للناتو ستستغرق عدة أسابيع

ظاهرة غير مسبوقة.. رئيس وزراء بولندا “يحسد” النرويج على أرباحها من الغاز ويدعو إلى تقاسمها

عضو سابقة في الكونغرس: أوكرانيا يمكن أن تصبح “أفغانستان الثانية” للولايات المتحدة

“هذه ليست قيادة”.. دعوات أمريكية للتوقف عن تقديم الأعذار لأخطاء بايدن

المصدر : RT