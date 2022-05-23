إنجلترا – توج مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه أستون فيلا 3-2 في المباراة التي جمعتهما امس الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.

ورغم تأخر مانشستر سيتي بهدفين سجلهما نجما الضيوف ماتي كاش وفيليب كوتينيو في الدقيقتين 37 و69 على الترتيب، تمكن السيتي من قلب النتيجة في غضون 6 دقائق بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية عن طريق إلكاي جوندوجان “هدفين” (د.76، 81) ورودريغو (د.78) ليحسم المواجهة لمصلحته 3-2.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب ليتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الوصيف الذي تغلب على وولفرهامبتون 3-1.

المصدر: RT