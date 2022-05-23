إنجلترا – استلم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول جائزتين رفيعتين عقب نهاية المباراة التي تغلب فيها فريقه على وولفرهامبتون 3-1 في الجولة الختامية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف “البريميرليغ”، بعدما تقاسمها مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي نال جائزة مماثلة أيضا عقب مواجهة فريقه توتنهام مع نورويتش، وسجل كل من النجمين 23 هدفا في الدوري هذا الموسم.

كما استلم النجم المصري جائزة ثانية لكونه اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في “البريميرليغ” هذا الموسم، برصيد 13 تمريرة حاسمة.

المصدر: RT