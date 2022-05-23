مصر.. أول ارتفاع للدولار أمام الجنيه بعد رفع سعر الفائدة

مصر.. أول ارتفاع للدولار أمام الجنيه بعد رفع سعر الفائدة

مصر – ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 5 قروش، لتعتبر أول زيادة لسعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 أي 2%.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع مقابل 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، ليسجل 18.26 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية اليوم، ليسجل 18.29 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع مقابل 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ليسجل 18.32 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع بدلا من 18.25 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

المصدر: القاهرة 24