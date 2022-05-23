ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن جوهر الخلاف على مواد معينه ومحدودة، تعد على أصابع اليد خاصة المادة التي عليها خلاف كبير وهي شروط الترشح بالنسبة للرئيس.

معزب أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الصراع في ليبيا صراع أفراد خلفهم جماعات وتكتلات ودول اقليمية ودولية، للوصول للمركز الأول في الدولة، وبالتالي كل أحد يريد أن يسعى ليقصي الآخر بوضع شروط معينة تقصيه من الدخول لحلبة المنافسة وهذه هي النقطة الجوهرية.

وأضاف: “هناك نقاط أخرى عليها خلاف هي 7نقاط رئيسية، لكن ممكن احتمالية الوصول لحلول للنقاط، ولكن شروط الترشح هي النقطة الفيصل، كل واحد متربص للآخر حتى يمنعه من الوصول لحلبة المنافسة، مسألة الدستور بعيده كل البعد، إذا لم يتوافقوا على قاعدة دستورية من المنطق والمعقول أنهم لا يتوافقوا على الاستفتاء على الدستور وهذا طبيعي”.

كما اعتبر خلال حديثة أن أزمة ليبيا هي أشخاص يمثلون برامج ورؤى معينة وما لم تحل العقدة باقي العقد سهلة بحسب قوله، مشيرًا إلى أن الـ 137 مادة متوافق عليها لكن المواد الخلافية لم يتم الوصول لها ولا يجب أن يكون هناك تجميل وتغليف للوضع فالأزمة أزمة صراع على الكراسي.

وأوضح أن عملية تغليف للأزمة تكمن بالسعي لشكل الدولة وقاعدة دستورية ودستور ونظام الحكم فالصراع واضح وانكشف وكل أحد يستطيع أن يلمسه وهناك أفراد معروفون لا يتعدون الخمسة أشخاص يتصارعون على الكرسي، وكل شخص منهم شكل عصابة من حوله ويريدون الكرسي ويجملونه بالاجتماعات واللقاءات والحوارات بحسب تعبيره، معتقدًا أن الحل سيكون خارج هذا الحوار فالعالم ليس ملتفتًا للأزمة الليبية.

وتابع: “أعتقد أن المجتمع الدولي ممثل بالأمم المتحدة يضعون قواعد اللعبة والطرق والأساليب حتى توصلك ألا تجد حلًا والنتيجة معروفة. الحل الجاهز سيأتون به وينفذ خلال الفترة القادمة وربما مرحلة انتقالية اخرى. لا أدعي أنه عندي معلومات بل أستقرئ من خلال تجربتي، فمن عام 2011 لم نملك أوراق اللعبة بالكامل عندنا، ممكن 50%، الصخيرات كان فيه مجال واضح للحديث والحوار والأجواء العامة أفضل، لكن هناك معوقات وضغوطات معينه تجعلك تسير في مسارات معينه وتصل لنتائج معينة”.