نتنياهو: قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب في إسرائيل المال لشراء الطعام

نتنياهو: قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب في إسرائيل المال لشراء الطعام

إسرائيل – صرح رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إن الأزواج الشباب في بلاده لن يكون بإمكانهم قريبا شراء الطعام.

وأفادت قناة “كان” الرسمية بأن هذا التصريح جاء خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لليكود، تعليقا على ارتفاع أسعار الشقق السكنية في إسرائيل.

وكان تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، كشف في وقت سابق من مايو الجاري أن معدل التضخم يرتفع باستمرار وقد وصل إلى 4%.

وارتفعت أسعار المساكن في البلاد بنسبة 1,9% خلال الفترة من فبراير الماضي إلى مارس الماضي بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16,3%.

وفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، فيما يعد معدل أسعار المساكن الأعلى منذ عام 2010

ووصل المعدل المتوسط لسعر إيجار شقة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2022 إلى 4.153 شيكل (نحو 1217 دولارا)، وبلغ متوسط السعر في الربع السابق 4.112 (1205 دولار).

المصدر: سبوتنيك