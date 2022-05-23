وزير فرنسي: نكذب إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم للاتحاد الأوروبي خلال سنة أو سنتين

وزير فرنسي: نكذب إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم للاتحاد الأوروبي خلال سنة أو سنتين

فرنسا – رجح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، امس أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “سيستغرق ما بين 15 و20 عاما”.

وقال كليمان بون على أثير “راديو جي” الفرنسي “علينا أن نكون صادقين… إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحا. ربما يستغرق 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل”.

واقترح الوزير الفرنسي أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها قائلا: “في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين… بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه”.

المصدر: أ ف ب