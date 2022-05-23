الأردن – ترأس ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، امس اجتماعا دوريا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمتابعة آليات تنفيذ خطة استراتيجية العقبة.

وأكد ولي العهد على “ضرورة وضع التعليم المهني والتقني على سلم الأولويات في العقبة، نظرا لأهميته في توفير الموارد البشرية المؤهلة”.

ولفت إلى “أهمية إدارة المواقع السياحية والاستثمارية التابعة للسلطة بطريقة مثلى، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين والسياح، وإيجاد حلول مستدامة للارتقاء بجودة الخدمات”.

وبين ولي العهد الأردني أن “مؤشر الأداء الرئيسي للعمل لابد أن يكون معياره هو شعور السياح والزوار بالتغيير نحو الأفضل”.

واستمع الأمير الحسين بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إلى شرح من عدد من المسؤولين عن سير العمل فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية.

المصدر: “المملكة”