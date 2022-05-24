ليبيا – قال المحلل السياسي الكاتب الصحفي الليبي حميد إدريس إنّ اجتماعات القاهرة التي جرت تعكس رغبة دولية وإقليمية قوية في إنهاء الصراع، لكنّ البعض بدأ يفقد الثقة في مثل هذه الجولات المتتابعة، فالأطراف السياسية تسيطر عليها المصالح الضيقة، حيث تدور رحى خلافات معقدة؛ لأن كل طرف يبحث عن مصالحه والبقاء في منصبه.

إدريس وفي تصريحات لموقع “حفريات”، رأى أن الخلاف بين الحكومتين (عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا) خير مثال على أنّ الأزمة الليبية تتحكم في مساراتها أطراف مرتبكة، وليس هناك أولويات حقيقية لدى الفرقاء، كما أن الغموض والتعتيم يخيّم على ما جرى في القاهرة، وهو غموض يعكس حالة من عدم الحسم، في ظل غياب الإرادة الليبية، بسبب غياب الدولة.

وأكد أن هناك أطرافًا خارجية تتحكم في مسارات الحلّ السياسي، مضيفًا: “سمعنا أنّ هناك اتفاقًا على تعديل الإعلان الدستوري بما يضمن إجراء انتخابات في مدة (12) شهرًا، مع الاكتفاء بالمجلس الرئاسي الحالي لتنفيذ هذه المهمّة، وأيضًا تفعيل اللجنة العسكرية (5+5) ومنحها صلاحيات أوسع، مع التركيز على موضوع حل الميليشيات المسلحة، وهو الأمر الأكثر أهمية، ذلك أنّ تلك الميليشيات التي تسيطر على العاصمة سوف تعيق المسار السياسي، في ظل فشل الحكومات المتتابعة في التعامل معها”.