ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي إسماعيل السنوسي إن لجنة “عودة الأمانة للشعب” التي وضعها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أصبح فيها انشقاقات، وهناك ملامح ومؤشرات واضحة على أن مسألة إجراء الانتخابات حادت عن المسار الذي تسير فيه الحكومة.

السنوسي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أضاف: “لدينا فرصة تتمثل في المسار الدستوري الذي يمثله التقارب بين مجلسي النواب والدولة، وهناك خطوات تم الاتفاق عليها فيما يخص تعديل مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية، وهذا المسار الذي انطلق في القاهرة وصل إلى مرحلة إيجابية وتوافقية بين المجلسين، وربما يتم حسم النقاط الخلافية خلال الجلسة التي حددت في يونيو القادم”.