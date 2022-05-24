فلسطين – أُصيب 3 فلسطينيين، واعتقل آخر، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن ثلاثة مواطنين، أصيبوا خلال عملية الاقتحام، أحدهم بالرصاص الحي في الركبة، وآخر بالشظايا في الأطراف العلوية، وثالث برضوض، وجري نقلهم إلى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج.

وقالت “وفا” إن القوات الإسرائيلية داهمت منزلا يعود لعائلة الطوباسي بمنطقة الهدف بمخيم جنين، واعتقلت مواطنا.

واندلعت مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كما سمعت أصوات إطلاق نار.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن قوات الجيش الإسرائيلي، انسحبت من جنين ومخيمها، عقب اعتقال الفلسطيني.

ومنذ مطلع العام الجاري، يُجري الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام لمدينة جنين ومخيمها، لاعتقال فلسطينيين، وعادة ما تندلع مواجهات واشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.

الأناضول