ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني أمس الإثنين بوزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بحضور سفير ليبيا لدى إسبانيا وليد أبو عبد الله ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي عون، وذلك على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة طليطلة بالممكلة الإسبانية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بطرابلس آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، والبرامج التدريبية لتطوير وتأهيل الكوادر الأمنية والشرطية بالوزارة والاستفادة من الخبرات الأسبانية في هذا المجال، والاتفاق على إعداد مذكرة تعاون أمني مشترك في عديد المجالات الأمنية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على التأشيرة من سفارة إسبانيا لدى ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة العمل على إعادة القطع الأثرية المسروقة.

وفي ختام اللقاء، قدم التيجاني الدعوة للوزير الإسباني لزيارة ليبيا حيث رحب الوزير بهذه الدعوة، معربًا على امتنانه وسعادته باللقاء.

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