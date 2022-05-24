ليبيا – وصف الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي إن التوافق المنجز بين وفدي مجلس النواب والدولة وهذه التوافقات ليست معنية بالقاعدة الدستورية، وما تم اللقاء عليه كان على خلاف القاعدة الدستورية، فهم توافقوا على نصوص الدستور بحثاً عن نقاط الخلاف.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس الأحد تابعتها صحيفة المرصد: إن نقاط الخلاف في الدستور أصعب من أن تلتئم عليها هذه الأطراف، وأعجز من أن يستوعبوا هذه النقاط ويقتربوا من علاجها وما يجري توافق زائف وشكلي وخارج نطاق القضية المعنية بها.

وتابع: “هذا اللقاء وهو قاعدة دستورية لإنجاز العملية الانتخابية، كل ما يظهر أنه توافق وما أبان عنه المشهد من طرفي الأزمة سواء مجلس النواب أو رئاسة مجلس الدولة، وما تجلى من حديث خالد المشري نحن نقترب من حالة من التوافق أقرب للتآمر، ليس توافقًا بغرض إنجاز مطلب شعبي ألا وهو العملية الانتخابية”.

كما أضاف: “هم عادوا لمرابيعهم وخلواتهم ولحيث يتآمرون، هم على ضد من القاعدة الشعبية ومطلبها خروج الأجسام من المشهد، ما خاضوا فيه في القاهرة ليس بتوافق ولا يبشر ويعطي انطباع خير. ما توافقوا عليه قواسم مشتركة التأموا من حولها لتجنب الاقتراب من نقاط الخلاف وتسويف طرد نقاط الخلاف لمحطة أخرى لتسويف العملية الانتخابية والتمديد. إذا ما توافقوا وأنشأوا قاعدة دستورية لنتأكد أنها ستكون قاعدة معيبة لا تؤسس لحالة انتخابية صحيحة بل إزاحة العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن خالد المشري يتحدث عن إنشاء حكومة ثالثة وهي ليست فكرة المشري بل مبادرة خارطة الطريق ومجلس النواب، لافتًا أنه “إذا كانت الإشكالية قائمة في فتحي باشاآغا وهنا تكمن الخطورة، إذًا لا فتحي باشاآغا ولا الدبيبة، نحن مستعدون أن نتنازل عن شخص باشاآغا مقابل أن تتنازلوا عن شخص الدبيبة وهنا العملية أخطر، مناورة لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية”.

وبيّن أن خالد المشري انطلق في مقاربته بلقاء القاهرة على أساس من التعديل الدستوري الثاني عشر وتحدث في حديثه عن ضرورة وجود حكومة ثالثة ما يعني توافق تآمري بين طرفي المؤامرة عقيلة صالح والمشري.

كما زعم أن المشري هو الوجه الآخر لعقيلة صالح بقدر ما هو الوجه الآخر لمحمد صوان، مضيفًا: “نحن الآن أعادنا خالد المشري بما ذكره لذات النقطة التي انطلق منها مجلس النواب في إعلان مبادرته لخارطة الطريق. السلطة التشريعية كما هي في النص الدستوري ترضي الطرفين، الطرفان يسعيان لصفقة فيما بينهما وهذه هي نقطة التآمر، صفقة تضمن لهما البقاء في المشهد، وصولهما للانسداد يعني أنه سيتم سحب البساط من تحت قدمي المجلسين وأعتقد هذا ما يدور في أذهان الاطراف المعنية”.

واعتبر أن مجلسي النواب والدولة بعد كل هذه الاجتماعات وصلا لانسداد، وهم الآن في إطار التآمر وتقديم التنازلات لبعضهم البعض، هما لا يريدان قاعدة دستورية تعمل وتؤدي لقوانين انتخابية ممكنه لإحداث التغيير، مشيرًا إلى أن فكرة الحكومة الثالثة والتوافق على سلطة تشريعية هي مشروع لتصحيح مبادرة مجلس النواب.

البخبخي أردف قائلًا: “ما أخشاه ليس الانسداد وبودي أن يحصل؛ لأن تسليم الأمر للطرفين لن يكون سوى مؤامرة للبقاء في المشهد وإعاقة التحول والعملية الانتخابية. خالد المشري ليس لديه إشكالية أن تكون الحكومة في سرت وهي في المنطقة الغربية وممكن هذه الأمور تعالج، وتبرير الصفقة بتقديم جملة من التنازلات بين الطرفين، لذلك ما أخشاه حدوث الصفقة ونجاحهما في تقديم التنازلات لبعضهما البعض”.

ورأى أن المشري في حديثه تحدث عن مستحيل من المستحيلات وهي حكومة قادرة أو لديها النفوذ على مستوى ليبيا بالكامل، وهذا لا يمكن طالما أن هناك مشروعًا وصفه بـ “الانقلابي وحفتر” لن تكون هناك حكومة لديها القدرة على بسط نفوذها على كل أطراف ليبيا.

وفي الختام أوضح أن الأكذوبة التي يسوق لها محمد صوان والمشري والبحث عن الحكومة هي البحث عن العنقاء والغول والخل الوفي، بحسب تعبيره.