واشنطن- أكد البيت الأبيض، إن قادة دول الحوار الأمني ​​الرباعي (QUAD – الولايات واليابان وأستراليا والهند) سيطلقون في قمة طوكيو مبادرة حماية الحدود البحرية

ووفقا للبيان الأمريكي، الذي صدر أمس الاثنين، ستسمح المبادرة، من بين أمور أخرى، بمراقبة النشاط البحري في ثلاث مناطق.

وسيطلق على المبادرة اسم “شراكة المحيطين الهندي والهادئ للتوعية البحرية”، وستسمح للدول الأربع بالحصول على “صورة شاملة” لما يحدث في المجال البحري في الوقت الحقيقي تقريبا.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه:”ستغير هذه المبادرة قدرات وإمكانيات الشركاء في جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي وستسمح بالسيطرة الكاملة على الحدود البحرية، وكذلك الحفاظ على الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وبحسب البيان، “ستوحد المبادرة الجديدة، ثلاث مناطق مهمة للغاية في منطقة واحدة بين المحيطين الهندي والهادئ”.

وتتمثل ميزاتها، من بين أمور أخرى، في أنها ستزيد من القدرة على تبادل المعطيات والمعلومات بين البلدان الأربعة بشأن الصيد غير القانوني وتعزيز رد الفعل على الأحداث ذات “الطبيعة المناخية والإنسانية”.

واليوم الثلاثاء يعقد قادة دول الرباعية، قمتهم الحضورية الثانية في طوكيو.

تم إطلاق الحوار عبر الإنترنت في مارس من العام الماضي، تلاه اجتماع مباشر لزعماء هذه الدول في الولايات المتحدة في سبتمبر، ثم عقدت قمة أخرى عبر الإنترنت في مارس من هذا العام.

المصدر: نوفوستي