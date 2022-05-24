ليبيا – رأى رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان أن مجلسي الدولة والنواب لن يتفقا أبدًا، وسيجدان من الأسباب ما لا يحصى ولا يعد للاختلاف وأطالة الأزمات والحوار والنقاش وعدم التفاهم، وصلب المسودة لم يتم التطرق إليه ونقاشه، وما نوقش عبارة عن مواد جانبية.

الترجمان قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد إنه حسب التسريبات التي وصلت من المشاركين في الحوار قالوا إنه لم يتم الاتفاق بين المجلسين وأجلت المواد الخلافية الأساسية والتي على ضوؤها انعقدت اللجنة.

وأضاف: “المواد التي تم التفاهم بشأنها والحوار حولها أعتقد الجميع أصر ألا تتجاوز الـ 100 مادة، وهي مواد ثانوية إذا ما قورنت بالاتفاق الأساسي في المواد الأساسية بدءًا من العلم والنشيد والمواد المحصنة وتفصيةه المرشحين لرئاسة الدولة، لا أهتم كثيرًا بما تقوله العجوز ستيفاني هذه المرأة التي همها خلق المشاكل وإثارة الفتن وإدارة الإشكال الموجود في ليبيا منذ مجيئها لليبيا، باب الحريات ربما لن يكون هناك اعتراضات كبيرة خاصة في ظل سيطرة الدول والميكروسكوبات التي تضعها، حول هذه المسألة ومدى الأهمية التي يعرف هؤلاء المجتمعون توليها الدول لهذا الباب”.

وأردف قائلًا: “السلطة القضائية لا أعتقد أن هناك ما يجلب خلافًا حول هذه المسائل باعتبارها منذ عهد المملكة حتى عهد القذافي لم يستطع المساس بها بشكل كبير، حتى عندما أراد التصرف أنشأ ما سمي محكمة الشعب ولم يستطع أن يفعل شيئًا في إطار السلطة القضائية، وأعتقد أنها نأت بنفسها عن كل التجاذبات السياسية والعسكرية والأمنية بالتالي ليس هناك مجال للخلافات”.

ورأى أن المسودة المعيبة مرفوضة بشكل قاطع وحازم في شرق البلاد وجنوبها ورفضها جاء لما فيها من عيوب لا يمكن معالجتها، مؤكدًا أن الحوار سينتهي إلى اللاشيء؛ لأنه يستحيل معالجة العيوب في المسودة والحديث في القاهرة عبارة عن إطالة للوقت.

كما تابع: “حبذا لو ذهبوا لتعديل القاعدة الدستورية التي حاول بها مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات أن تقيم الانتخابات المنتهية في 2021، كان يمكن العمل والتنقيح والإضافة في القوانين التي قدمت للمفوضية واحتج عليها البعض بما فيهم مجلس الدولة، أعتقد الأمور في ليبيا مسألة غريبة، كيف يمكن أن نتصور هذا الوضع؟ مسألة حكومة ثالثة قد تكون فيها نوع من المعقولية في التصور الفنتازي في ليبيا، لتكون من الجنوب مثلًا ولدينا حكومة من الغرب والشرق”.

واستطرد قائلًا: “الدبيبة جاء من أجل الانتخابات، لكنه فعل كل شيء إلا الانتخابات، دخل في الزراعة والرياضة والزواج والطلاق إلا الانتخابات. هل يعقل أن يصدقه أحد أنه سيقوم بالانتخابات في شهر 6؟ ما الذي يدفعنا؟ 11 عامًا ونحن ندور بنفس الدوائر وكل منا يلقي باللوم على الآخر، وكأني أنا الشخص الصحيح وأريد وطنًاا، إن كنا جميعًا نريد وطنًا يجب الذهاب لوطن واضح”.

وفي الختام نوّه إلى أن الحديث هو من يريد أن يحكم طرابلس بالغرم أنه في حال خرج من العاصمة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لن ينظر أحد لطرابلس وستبقى كباقي المدن الأخرى، بحسب قوله.