روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع كبير يحوي ذخيرة لمدافع هاوتزر “M-777” أمريكية الصنع في أراضي دونيتسك، كما أعلنت عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في دونيتسك أيضا.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف صباح اليوم الثلاثاء.

وقال: “خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 3 مواقع قيادة، و36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الآلي 14 بالقرب من سوليدار (في دونيتسك)، إضافة إلى 6 مستودعات ذخيرة في أراضي دونيتسك، بما فيها مستودع كبير يحوي قذائف عيار 155 لمدافع الهاوتزر أمريكية الصنع M-777”.

وأضاف كوناشينكوف أن الطيران الروسي ضرب موقعين للقيادة، و3 مستودعات للذخيرة، و80 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية، إضافة إلى منظومة Buk-M1 للصواريخ المضاد للطائرات في دونيتسك، وأن الغارات الجوية أدت إلى مقتل أكثر من 210 عناصر من قوات القوميين الأوكرانيين، وتعطيل 31 قطعة من المعدات العسكرية.

وذكر المتحدث أن مقاتلات روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 بالقرب من مدينة كراماتورسك بدونيتسك، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 5 طائرات مسيرة أوكرانية.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 84 موقع قيادة، و463 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، إضافة إلى 137 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، كما دمرت 13 دبابة وعربة قتالية مصفحة و4 راجمات صواريخ من نوع “غراد” و3 مستودعات للذخيرة.

وفي المجموع تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 178 طائرة، و125 مروحية، و995 طائرة بدون طيار، و320 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و3243 دبابة ومدرعة أخرى، و425 راجمة صواريخ، و1658 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3124 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية