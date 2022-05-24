العراق – ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع وفد البرلمان الأوروبي، الذي يزور العراق حاليا، العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع بلاده والاتحاد الأوروبي.

واستقبل صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع السيدة ناتالي لويزو والوفد المرافق لها.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، أكد صالح “أهمية العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع العراق والاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة خلايا داعش إلى جانب تطوير قدرات قوات الأمن العراقية عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الصدد”.

وأكد صالح أن

“هناك حاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لكون الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب”.